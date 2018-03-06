İstanbul, 6 Mart () - Almanya’da İnşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında Ocak’taki 59.8 seviyesinden 52.7’ye geriledi.
Almanya’da inşaat sektörü Şubat’ta hız kesti
İstanbul, 6 Mart () - Almanya’da İnşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında Ocak’taki 59.8 seviyesinden 52.7’ye geriledi.
06 Mart 2018 Salı 11:44
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