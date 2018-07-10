Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi altı yılın düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () - Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan beklenti anketleri Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentilerin Temmuz'da kötüleştiğine işaret etti.

ZEW'den yapılan açıklamaya göre;

- Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 8.6 puan düşüşle eksi 24.7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük düzey oldu.

- Yıl başından bu yana beklenti anketi toplam 45.1 puan geriledi.

- Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise Temmuz’da 6.1 puan düşüşle eksi 18.7 puana geriledi.

- Almanya ZEW Mevcut Durum Endeksi 8.2 puan düşüşle 72.4 puana gerilerken, Euro Bölgesi ZEW Mevcut Durum Endeksi ise 3.7 puan düşüşle 36.2 puana geriledi.