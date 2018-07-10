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Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi altı yılın düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () - Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan beklenti anketleri Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentilerin Temmuz'da kötüleştiğine işaret etti. ZEW'den yapılan açıklamaya...

Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi altı yılın düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () - Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yapılan beklenti anketleri Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentilerin Temmuz'da kötüleştiğine işaret etti.
ZEW'den yapılan açıklamaya göre;
- Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 8.6 puan düşüşle eksi 24.7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük düzey oldu.
- Yıl başından bu yana beklenti anketi toplam 45.1 puan geriledi.
- Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise Temmuz’da 6.1 puan düşüşle eksi 18.7 puana geriledi.
- Almanya ZEW Mevcut Durum Endeksi 8.2 puan düşüşle 72.4 puana gerilerken, Euro Bölgesi ZEW Mevcut Durum Endeksi ise 3.7 puan düşüşle 36.2 puana geriledi.

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