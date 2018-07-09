Almanya'nın Mayıs ayı dış ticaret fazlası 19.7 milyar euro

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Almanya dış ticaret fazlası Mayıs ayında 20.1 milyar euro olan beklentinin altında, 19.7 milyar euro olarak gerçekleşti.

Forexlive’da yer alan açıklamaya göre, Nisan ayında 20.4 milyar dolar olarak açıklanan dış ticaret fazlası 20.1 milyar euroya revize edildi.

Cari işlemler fazlası da 19.8 milyar euro olan beklentinin yaklaşık yedi milyar euro altında, 12.6 milyar euro olarak gerçekleşirken, 22.7 milyar euro olarak açıklanan Nisan ayı cari işlemler fazlası da 23.5 milyar euroya revize edildi.

Almanya ihracatı Mayıs ayında, yüzde 0.7 beklentiye karşın, yüzde 1.8 artış gösterdi. Aynı dönemde yüzde 0.5 düşüş olan beklentiye karşın, ithalat da yüzde 0.7 arttı.

Forexlive’a göre dış ticaret fazlasının beklenenden daha düşük olduğu belirtilirken, ihracatın beklentinin üzerinde artmasının, geçen aylarda görülen durgunluktan sonra Almanya ekonomisi için önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.