Almanya / Mass: Birleşik Krallık Brexit müzakerelerini hızlandırmalı

İstanbul, 25 Temmuz () - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşik Krallık hükümetinin, Kuzey İrlanda sınırı konusu da dahil olmak üzere, Brexit müzakerelerini hızlandırması gerektiği uyarısı yaptı.

Funke grubunun gazetelerine konuşan Maas, "Birlik'ten ayrılığın mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması için, Birleşik Krallık hükümetinin hareketlenmesi gerekli" diye konuştu.

Zaman baskısının güçlü olduğunu da vurgulayan Maas, "Ancak, kendimizi bu baskıya ezdirmeyeceğiz. Avrupa'nın zararına olacak herhangi bir anlaşmaya girmeyeceğiz" dedi.