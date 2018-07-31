Almanya işsizlik rakamları altı bin kişi düşüşle beklentinin altında kaldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Temmuz () – Almanya işsizlik rakamları, Temmuz’da altı bin kişi düşerek, beklenti olan 10 binin altında kaldı.

Almanya Federal İş Kurumu verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları, Temmuz ayında altı binlik bir düşüşle 2,338 milyona gerilerken, işsizlik oranı ise yüzde 5.2 oldu. İşsizlik oranı, bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek, yüzde 5.2 ile 1990 yılı Almanya uzlaşmasından beri görülen en düşük rakam oldu.

Federal İş Kurumu Başkanı Detlef Scheele konuya ilişkin yptığı açıklamada, “İş piyasasındaki gelişme oldukça iyi görünüyor fakat eskisi kadar enerjik değil” dedi.