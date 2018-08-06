Almanya İnşaat PMI Temmuz’da değişiklik göstermeyerek 50.0 oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ağustos () – Almanya İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da değişiklik göstermeyerek 50.0 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre, Almanya Temmuz İnşaat PMI’ı son dört ayda görülen en düşük rakam olurken, inşaat mühendisliği alanındaki gerilemeye bağlı olarak konut ve ticari aktivitelerde de düşüş gözlemlendi.

Almanya’da Temmuz ayında yeni siparişler az da olsa artarken, kapasite kısıtlayan faktör olmaya devam etti. Sektördeki istihdamda görülen son artış, son bir buçuk yılda görülen en düşük artış olurken, yeni otoyol ücretleri ve inşaat malzemelerine olan fazla talep, inşaat şirketlerinin satın alma ücretlerinde yüksek fiyatlarla yüzyüze gelmesine sebep oldu.