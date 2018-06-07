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Almanya imalat sektörü yeni siparişler Nisan’da aylık yüzde 2.5 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Almanya’da imalat sektöründe yeni siparişler Nisan 2018’de bir önceki aya göre yüzde 2.5 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 0.1 azaldı. Mart’ta ise imalat sektörü yeni siparişler Şubat 2018’e...

Almanya imalat sektörü yeni siparişler Nisan’da aylık yüzde 2.5 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Almanya’da imalat sektöründe yeni siparişler Nisan 2018’de bir önceki aya göre yüzde 2.5 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 0.1 azaldı.

Mart’ta ise imalat sektörü yeni siparişler Şubat 2018’e göre yüzde 1.1 gerilemişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre;

Büyük siparişlerin dahil edilmediği yeni siparişler ise bir önceki aya göre yüzde 1.7 geriledi. Mart ayı verilerine de revizyon gerçekleştiren Destatis, Mart’ta imalat sektörü yeni siparişlerin aylık yüzde 1.1 azaldığını, yıllık yüzde 2.9 arttığını açıkladı. Yurtiçi siparişler Nisan’da yüzde 4.8 düşerken, yurtdışı imalat sektörü siparişleri ise yüzde 0.8 geriledi. Euro Bölgesi’nden gelen imalat sektörü yeni siparişler Nisan’da yüzde 9.9 azaldı, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise düşüş yüzde 5.4 oldu.

 

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