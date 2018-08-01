Almanya İmalat PMI’ı 56.9’a yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ağustos () – Almanya İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da 56.9 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre Almanya İmalat PMI verilerinde de bu ay artış gözlemlendi. PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 55.9 düzeyinden 56.9’a yükseldi.

Almanya İmalat PMI’ı Temmuz’da 55.1 ile Haziran ayına göre arttı ve bu durum, "Üretimdeki büyüme ve sipraişlerin Temmuz’da bir önceki aya göre artması” olarak yorumlandı.