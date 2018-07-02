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Almanya İmalat PMI Haziran’da 18 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – Almanya İmalat PMI Mayıs’taki 56.9 düzeyinden, Haziran’da 55.9’a gerileyerek 18 ayın en zayıf imalat büyümesine işaret etti. IHS Markit/BME tarafından yapılan açıklamada düşüşteki en büyük...

Almanya İmalat PMI Haziran’da 18 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – Almanya İmalat PMI Mayıs’taki 56.9 düzeyinden, Haziran’da 55.9’a gerileyerek 18 ayın en zayıf imalat büyümesine işaret etti.
IHS Markit/BME tarafından yapılan açıklamada düşüşteki en büyük etkenin yeni siparişlerdeki hız kaybının neden olduğu vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Almanya imalat sektörü büyümesi Haziran’da yavaşlamaya devam etti ve iki yılın en yavaş yeni sipariş büyümesi bu yavaşlamada etkili oldu.
“Endeks son altı aylık sürede her ay düşüş kaydetti ve Haziran verisi birbuçuk yılın en düşük düzeyi olarak kayda geçti.
“İstihdam yaratımındaki hızlanma en pozitif veri oldu. Almanya imalat sektörü istihdam yaratımı dört ayın en yüksek düzeyine yükseldi.
“Gelecek dönem imalat üretimine ilişkin iyimserlik üç yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyine geriledi.”

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