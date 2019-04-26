Almanya Ifo İstihdam Barometresi Nisan’da hafif düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan () – Almanya Ekonomik Araştırmalar Merkezi (Ifo) İstihdam Barometresi,Mart ayındaki 101.6 puan düzeyinden Nisan’da 101.5 puana düştü.

Ifo İstihdam Barometresi’nde görülen hafif düşüşe rağmen Alman şirketlerinin işe alımlara devam ettiği belirtilen Ifo açıklamasında, hizmet sektörünün öne çıktığı görülüyor.

Ifo’ya göre, imalat sektöründe istihdamda görülen düşüş devam ederken, şirketlerin iş güçlerini arttırmaktansa azaltmayı hedefledikleri belirtildi. İnşaat sektöründe de şirketlerin iş güçlerini genişletme konusunda isteksiz oldukları görülürken, hizmet ve ticaret sektörlerinde de işe alımların arttığına dikkat çekildi.