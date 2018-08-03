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Almanya Hizmet PMI Temmuz’da 54.1’e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Almanya’da Hizmet PMI Temmuz’da 54.1’e gerileyerek iki ayın en düşük düzeyine indi. Haziran’da Hizmet PMI 54.5 düzeyindeydi. IHS Markit verilerine göre; “Almanya Bileşik PMI Haziran’daki...

Almanya Hizmet PMI Temmuz’da 54.1’e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Almanya’da Hizmet PMI Temmuz’da 54.1’e gerileyerek iki ayın en düşük düzeyine indi. Haziran’da Hizmet PMI 54.5 düzeyindeydi.

IHS Markit verilerine göre;

“Almanya Bileşik PMI Haziran’daki 54.8 düzeyinden Temmuz’da 55.0’e yükselerek dört ayın zirvesine çıktı.

“Mart’tan bu yana özel sektör bu kadar

“Almanya hizmetler sektörü üçüncü çeyreğe güçlü başladı.

“Hizmet sektörü yeni işler dokuz ayın en yüksek hızında arttı.

“Yapılan son anket enflasyonel baskıların devam ettiğini ve üretim fiyatlarının anketin 21 yıllık tarihindeki en yüksek hızda arttığını gösterdi.

“En güçlü artış otel ve restoranlarda olurken, posta ve telekomünikasyon sektörü ise bu sektörleri takip etti.

“Hizmet sektörü istihdam artışı güçlü seyrini koruyor.

“Girdi maliyetleri enflasyonu Nisan 2011’den bu yana en yüksek düzeyde. Ücretler, yakıt fiyatlarındaki artış ve daha yüksek otoban ücretlerine bağlı maliyetler ciddi ölçüde yükseldi.

 

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