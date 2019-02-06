Almanya fabrika siparişleri Aralıkta yüzde 1.6 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Almanya fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 1.6 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 1.6 ve yıllık yüzde 7.0 düşerken, güncellenmiş verilere göre Kasım ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.4 düştü.

Aralık ayında iç siparişler yüzde 0.6 ve dıoş siparişler yüzde 2.3 düştü. Euro Bölgesinden gelen yeni siparişler yüzde 3.2 artarken diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 5.5 azaldı.

Almanya’da tüketici ürünleri siparişleri Aralık ayında yüzde 4.2 ve ana mallar aylık yüzde 2.5 düşerken, ara mal siparişleri yüzde 1.2 arttı.