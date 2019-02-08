Almanya dış ticaret fazlası Aralık'ta 19.4 milyar euroya yükseldi

Êlif Varan / İstanbul, 8 Şubat () - Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, Almanya'nın mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret fazlası Aralık ayında 19.4 milyar euro olarak gerçekleşti.

İhracat, aylık yüzde 1.5 artışla, Aralık 2017'ye göre yüzde 4.5 düşerek 96.1 milyar euro olarak gerçekleşti. İthalat yıllık bazda değişmedi, aylık bazda ise yüzde 1.2 artarak, 82.1 milyar euro oldu.

2018 yılı genelinde Almanya'nın ticaret fazlası 227.8 milyar euro oldu. 2017 yılında Almanya'nın dış ticaret fazlası 247.9 milyar euro olmuştu.

Ülkenin ihracatı yüzde 3 artışla 1.3 trilyon euroya, ithalatı ise on iki aylık dönemde yüzde 5.7 artışla 1.1 trilyon euroya yükseldi.