Almanya / Altmaier: Çin hem ortağımız hem rakibimiz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Pekin’deki Kuşak ve Yol Forumunda konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Petyer Altmaier, Çin’in Avrupa Birliği (AB) için hem bir ortak hem de bir rakip olduğu için, AB’nin çıkarlarını korumak zorunda olduğunu söyledi.

Altmaier, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin sadece üye devletler olarak değil bir bütün olarak, Kuşak ve Yol projesi ile bir mutabakat anlaşması imzalamak istediğini söyledi.

Çin’de faaliyeti olan Alman şirketlerin adil şartlar istediğini belirten Altmaier, “Bu, açık pazarlarda Çin'deki Alman şirketleri Almanya'daki Çinli şirketlerle aynı haklara sahip olduğu takdirde, İpek Yolu'nun her iki tarafındaki adil rekabet koşullarıyla birleştiğinde ilgilenen herkes için bir fırsat olacaktır” dedi.