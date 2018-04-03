Almanlar'dan Antalya'ya rekor dönüş

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'ya gelen Alman turist sayısı, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 76,8, mart ayına göre yüzde 129 arttı. Kış dönemi olmasına rağmen Rus turistteki yüzde 55-60 oranındaki artış da sektörü mutlu etti.

Bu yıl mart ayında Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayısı 286 bin 468 olurken, yılın üç aylık döneminde bu sayı 496 bin 485 olarak gerçekleşti. Mart ayında yüzde 73, üç aylık dönemde ise yüzde 47 artış kaydedildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun bu yıl için 14 milyon turist hedefi koyduğu kent, yılın üç aylık verileri, yurtdışı fuarlardan edinilen izlenimler ve erken rezervasyon oranlarındaki rekor artışlarla tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

ALMANLAR MARTTA YÜZDE 129 ARTTI

Bu yılın üç aylık döneminde Antalya'ya gelen 496 bin 485 turistin içinde Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanya'dan 163 bin 931 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 71 bin yükselerek yüzde 76,8 artış yaşanan Alman turistler, toplam turist sayısının yüzde 38'ini oluşturdu. Almanlar, ciddi artışa rağmen 2015 ve 2016 yılı rakamlarının gerisinde kaldı. Ancak son iki yıldır ciddi düşüş yaşanan bu pazarda başlayan geri dönüş sektörü sevindirdi. 163 bin 931 Alman turistin 105 bin 704'ü mart ayında geldi. Geçen seneye göre mart ayında yüzde 129 gibi rekor artış gözlendi.

RUSLAR ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Yılın bu ayları daha çok Avrupalı turist dönemi olmasına rağmen Rus turist sayısı da geçen seneki yükselişini bu yıl da sürdürüyor. Antalya'nın bu dönemde en çok turist ağırladığı ikinci ülke olan Rusya Federasyonu'ndan, yüzde 55,5 artışla 81 bin 729 turist geldi. Rus turistler Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 19'unu oluşturdu. Rusların kış döneminde de artan ilgisi de sektörü mutlu etti. 81 bin Rus turistin 38 bin 941'i mart ayında geldi ve geçen seneye göre yüzde 60 artış yaşandı.

İRAN'DAN NEVRUZ DOPİNGİ

Antalya'ya en çok turist gönderen üçüncü ülke ise nevruz bayramının da etkisiyle İran oldu. İran'dan geçen seneye göre yüzde 14,8'lik artışla 34 bin 423 turist geldi. İranlı turistler toplam turist sayısının yüzde 8'ini oluşturdu. 34 bin İranlı turistin 32 bin 735'i mart ayında gelirken, geçen sene mart ayına göre yüzde 9,9 oranında artış kaydedildi.

İNGİLTERE VE İSRAİL YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Dördüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 50 artış kaydedildi. Bu dönemde toplam 24 bin 112 İngiliz turist gelirken, İngiltere'nin toplam turist sayısındaki payı yüzde 5,6 olarak kaydedildi. İngiliz turistin 14 bin 740'ının geldiği mart ayı rakamına göre ise yüzde 51,3'lük artış gerçekleşti. Beşinci sırada ise İsrail yer aldı. İsrail'den de yüzde 54,5 oranında artışla 20 bin 345 turist geldi. İsrailliler ise toplam turistin yüzde 4,7'sini oluşturdu. İsraillilerin 10 bin 75'i mart ayında gelirken, geçen seneye göre yüzde 120'lik artış yaşandı.

Bu yıl turizmde ilk 5 sıradaki Almanya, Rusya, İran, İngiltere ve İsrail pazarlarında rekor düzeyde artış yaşanan Antalya'da, Avrupa ülkelerinin birçoğunda sektörü sevindiren artışlar gözlendi. Ocak-Mart dönemi verilerine göre Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler, turist sayıları ve oranları şöyle:

“Polonya yüzde 837 artış, 11 bin 910 kişi. Hollanda yüzde 10,3 artış, 10 bin 430 kişi. Belçika yüzde 61 artış, 9 bin 443 kişi. Danimarka yüzde 15,5 artış, 9 bin 135 kişi. Norveç yüzde 6 düşüş, 6 bin 625 kişi. Avusturya yüzde 98 artış, 6 bin 398 kişi. İsviçre yüzde 127 artış, 4 bin 707 kişi. Ürdün yüzde 158 artış 4 bin 257 kişi. Fransa yüzde 81 artış, 3 bin 419 kişi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 26 artış, 3 bin 401 kişi. Irak yüzde 32 artış, 2 bin 845 kişi. Azerbaycan yüzde 32 artış, 2 bin 654 kişi. İsveç yüzde 33 artış, 2 bin 638 kişi. Ukrayna yüzde 52 düşüş, 2 bin 92 kişi. Finlandiya yüzde 752 artış, 1960 kişi. Çekya yüzde 63 artış, 1701 kişi. Slovakya yüzde 88 artış, 1575 kişi. Romanya yüzde 332 artış, 1318 kişi. Litvanya yüzde 415 artış, 1269 kişi. Macaristan yüzde 294 artış 1066 kişi. Kazakistan yüzde 10 düşüş, 1052 kişi."



FOTOĞRAFLI