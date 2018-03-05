Almanlar, 2 yıl sonra Antalya'ya dönüyor

ANTALYA'da 2018'in iki aylık döneminde toplam turist sayısı yüzde 21 artarken, son iki yıldır düşüşteki Alman turist sayısı yüzde 25, geçen yıl yeniden yükselişe geçen Rus pazarı oranı ise yüzde 47 arttı. Turizmin en sakin olduğu dönemde gelen toplam turist sayısı 208 bine ulaştı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, 2018 yılının Ocak ayından sonra Şubat ayında da çift haneli büyüme gerçekleştirdi. Turizm sezonunun en sakin dönemlerine olmasına rağmen, özellikle Alman ve Avrupa pazarındaki artışlar yaz sezonu için de büyük umut oluşturdu.

ŞUBAT ARTIŞI YÜZDE 30

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Şubat ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 109 bin 639'a ulaştı. Geçen yılın Şubat ayına göre 25 bin 27 turist artışı yaşanan kentte, bu ay Almanya'dan yüzde 32, Rusya'dan yüzde 70, İngiltere'den yüzde 24, İsrail'den yüzde 18, Polonya'dan yüzde 767, Hollanda'dan yüzde 13, Avusturya'dan yüzde 75, Belçika'dan yüzde 50, Fransa'dan yüzde 97, İsviçre'den yüzde 76 gibi artışlar gerçekleşti.

EN SAKİN DÖNEMDE 208 BİN TURİST

2018'in Ocak-Şubat dönemindeki iki aylık süreçte gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış kaydetti. İlk iki ayda 208 bin 17 turist gelirken, geçen yıla göre artış 36 bin 95 kişi oldu.

ALMANLAR İLK SIRADA

Antalya'ya iki aylık dönemde en çok turist gönderen ülke Almanya oldu. Son iki yıldır ciddi düşüş gösteren ve Antalya turizminin en önemli iki ülkesinden biri olan Almanya'dan toplamda yüzde 25'lik artış gerçekleşti. 58 bin 197 turist sayısıyla Almanlar, toplam turist sayısının yüzde 27.9'unu oluşturdu.

RUSYA ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR

İkinci sırada ise 2016'daki çok kötü günlerin ardından 2017'de rekorlar kıran Rusya Federasyonu geldi. Rusya'dan iki aylık dönemde gelen turist sayısındaki artış yüzde 70 oldu. 41 bin 360 turist sayısıyla Ruslar, toplam turist sayısının yüzde 19.8'ini oluşturdu.

AVRUPA ÜLKELERİ GERİ DÖNÜYOR

Sezonun en sakin günlerinde, başta Alman pazarında yaşanan artış, yaz sezonu için de sektöre büyük umut verdi. Avrupa pazarında genel olarak son iki yıldır yaşanan gerilemenin ardından 2018'in Ocak-Şubat aylarında sevindirici artışlar gerçekleşti. Turist sayısında, İngiltere yüzde 49, Polonya 677, Hollanda yüzde 16, Belçika yüzde 20, Avusturya yüzde 64, Fransa yüzde 50, İsviçre yüzde 56, Çek Cumhuriyeti yüzde 50, Slovakya yüzde 75, Hırvatistan yüzde 44 artış gösteren ülkeler oldu.

İSRAİL ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ortadoğu pazarında ise İsrail yüzde 19 artış ve 10 bin 267 kişiyle toplam turist gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü oldu. Irak ve İranlı turist sayıları da bu dönemde artış gösterdi.

İki aylık dönemde iç hat yolcu sayıları da arttı. Ocak ayında yüzde 19, Şubat ayında yüzde 11 artış yaşanan iç hat yolcu sayılarında, Ocak'ta 589 bin 696, Şubat'ta ise 493 bin 974 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 83 bin 670 rakamına ulaşıldı.



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