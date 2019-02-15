Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Allianz dördüncü çeyrekte cirosunu yıllık yüzde 3.3 artırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Sigorta şirketi Allianz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.3 artışla 32.7 milyar euro ciroya ulaştı. Şirketin hissedarlara atfedilen kazançları yüzde...

Allianz dördüncü çeyrekte cirosunu yıllık yüzde 3.3 artırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Sigorta şirketi Allianz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.3 artışla 32.7 milyar euro ciroya ulaştı.
Şirketin hissedarlara atfedilen kazançları yüzde 18.9 artışla 1.7 milyar euro’ya ulaşırken, hisse başına kazanç yıllık yüzde 21.2 artışla 3,93 euroya yükseldi.

Bir önceki yıl için teklif edilen temettü, yüzde 12.5 artışla 9 euroya ulaştı. Faaliyet karı, hedeflenen 10.6 milyar euro ile 11.6 milyar euro arasında, 11.5 milyar euro oldu.
Alman şirketin işletme kârı dördüncü çeyrekte yüzde 0.4 artarak 2.77 milyar euroya ulaştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328