Alkollü içkiler asgari maktu vergi yüzde 7.09 arttı, sigarada artmadı

İstanbul, 4 Ocak () - Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışa bağlı olarak, alkollü içkilerde asgari maktu vergi yüzde 7.09 artarılırken, sigaranın asgari maktu vergisinde bir artış yapılmadı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen ilgili ÖTV listesini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ÖTV'si yeniden belirlenirken, tütün ve sigara ürünlerinin vergisinde herhangi bir artış yapılmadı. Alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı altı aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 7.09 artırıldı.

Üretici ve dağıtıcı şirketler, alkollü içkilerdeki asgari maktu vergi artış oranını satış fiyatlarına yansıtıp, yapsıtmamaya, ya da ne kadar yansıtacağına kendileri karar verecekler.