Alkin: Merkez enflasyon beklentisini revize edebilir 

İSTANBUL, () - Prof. Dr. Emre Alkin, gıda enflasyonunun tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkat çekerken “Merkez Bankası ikinci yarıda enflasyon hedefini revize edebilir, faiz indirimi bekleyen banka ekonomistleri de bu tahminlerini gözden geçirmeli” dedi.

GIDA ENFLASYONUNDA TARİHİ REKOR

Merkez Bankası’nın bu hafta yaptığı açıklamada enflasyon beklentisini değiştirmediğini hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, “Ancak aylık bazda beklentilerin altında gelse de Nisan dönemi enflasyon verilerine göre hala yüzde 19.5’luk bir yıllık enflasyonla karşı karşıyayız. Nisan ayında gıda enflasyonu da tüm zamanların rekorunu kırmış durumda” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ HEDEFLERİ REVİZE EDEBİLİR”

Gıda fiyatlarında ciddi bir iyileşme olmadığı sürece arzulanan enflasyon görünümünün sağlanamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıklanan rakamlara bakılırsa, Merkez Bankası’nın ısrarla koruduğu beklenti enflasyonunun yılın ikinci yarısında revize edilme ihtimali var” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ AYLARI KRİTİK”

Önümüzdeki ayların enflasyon gelişmeleri açısından kritik bir dönem olacağını anlatan Prof. Dr. Alkin “Normalde yaz aylarında mutedil seyreden enflasyon bu yıl gıda fiyatları sebebiyle olumsuz gelişebilir. Enflasyon oranı faizler üzerinde de etkili olduğu için bu alandaki pozitif gelişmenin fonlama maliyetlerinde de bir rahatlama getireceğini kabul etmek gerekiyor” dedi.

“BANKACILAR TAHMİNLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyondaki yüksek seyrin, faiz oranları üzerinde yol açacağı yukarı yönlü baskı nedeniyle piyasaları yakından izleyen aktörlerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Alkin “Bu nedenle bazı banka ekonomistlerinin daha önce dile getirdikleri ‘Merkez Bankası bu yıl 400 az puan faiz indirimi yapacak’ şeklindeki beklentilerini bir kere daha gözden geçirmelerinde fayda görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“KALICI DÜŞÜŞ YOKSA FAİZ DE İNMEZ”

Merkez Bankası’nın enflasyonda istikrarlı bir düşüş olmadan faiz indirmesinin kurları tetikleyen bir sonuca yol açabileceği uyarısında da bulunan Alkin sözlerini “Bu durum enflasyon üzerinde negatif tesir yapabilir. Enflasyon beklentilerini büsbütün olumsuzluğa sevk edebilir. Bu noktada dikkatli olmak lazım” dedi.

(FOTOĞRAFLI)