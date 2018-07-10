Aliyev: Ziyaret sarsılmaz dostluğumuzun bir göstergesi

Ali Kan / Bakü, 10 Temmuz () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev görüşmelerinin ardından Erdoğan’ı 24 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutladı ve seçimlerin ardından ilk uluslararası temasını Azerbaycan’a gerçekleştirmesinin, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve dostluğunun sarsılmaz olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.