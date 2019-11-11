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Alibaba'nın Bekarlar Günü satışları 9 saatte 23 milyar dolara ulaştı
Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı. Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba'nın...
EKONOMİ 11.11.2019, 09:48
Alibaba'nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı.
Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.
Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edtilen "11 Kasım (11.11)" tarihinden kaynaklanıyor.
Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada "1 milyar dolar" sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba'nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor.
Aynı zamanda "çifte onbir" (double eleven) olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane "1" rakamının bir araya gelmesiyle ifade edtilen "11 Kasım (11.11)" tarihinden kaynaklanıyor.
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|P
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|21
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|11
|19
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|11
|18
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|18
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|11
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|11
|18
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|11
|18
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|15
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|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
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|11
|10
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|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
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|11
|7
|18. Eskişehirspor
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
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|12
|26
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|12
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|4. Man City
|12
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|15
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
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|13
|23
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|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
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|13
|20
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|13
|20
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|18
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|13
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|13
|9
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