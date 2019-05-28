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Alibaba Hong Kong'da 20 milyar dolarlık halka arz planlıyor

İstanbul, 28 Mayıs () - Dünya genelinde 200'den çok ülkede 3.5 milyon şirketin faaliyet gösterdiği Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba Group, Hong Kong Borsası'nda 20 milyar dolar büyüklüğünde ikincil halka arz planlıyor. Bloomberg...

Alibaba Hong Kong'da 20 milyar dolarlık halka arz planlıyor

İstanbul, 28 Mayıs () - Dünya genelinde 200'den çok ülkede 3.5 milyon şirketin faaliyet gösterdiği Çin merkezli e-ticaret platformu Alibaba Group, Hong Kong Borsası'nda 20 milyar dolar büyüklüğünde ikincil halka arz planlıyor.
Bloomberg News'un haberine göre Alibaba, 2019'un ikinci yarısında Hong Kong Borsası'nda 20 milyar dolar büyüklüğünde ikincil halka arz için finansal danışmanlarla birlikte çalışıyor.
Alibaba, 2014 yılında New York Borsası'nda 25 milyar dolar büyüklüğünde halka arz gerçekleştirmişti.
Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre Alibaba, ikinci halka arz ile fonlama kanallarını çeşitlendirmeyi ve likiditesini artırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili farklı platformlarda yayımlanan haberlere göre, Alibaba'nın ikinci halka arz planı henüz başlangıç aşamasında ve gelişmelere göre değişebilir.

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