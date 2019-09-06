banner314

banner325

Son Dakika

Alibaba Çinli e-ticaret sitesi Koala’yı 2 milyar dolara alacak

E-ticaret sitesi Alibaba, Çin merkezli internet teknoloji şirketi NetEase’in bir kolu olan Koala’yı 2 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Koala, giyim, elektronik ve spor aksesuarı ürünleri satıyor. CNBC'nin haberine göre, Alibaba Ceo’su...

EKONOMİ 06.09.2019, 09:45
Alibaba Çinli e-ticaret sitesi Koala’yı 2 milyar dolara alacak
E-ticaret sitesi Alibaba, Çin merkezli internet teknoloji şirketi NetEase’in bir kolu olan Koala’yı 2 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Koala, giyim, elektronik ve spor aksesuarı ürünleri satıyor.
CNBC'nin haberine göre, Alibaba Ceo’su Daniel Zhang, satışın Çin’in gelecekteki e-ticaret pazarıyla alakalı güven ortamı oluşturduğunu belirterek Koala ile servis ve deneyimlerini geliştireceklerini söyledi.
Dijital pazarlama, medya ve ticaret ile ilgili fikir ve eğilimler sağlayan yan pazar araştırma şirketi eMarketer, Haziran ayında yaptığı araştırmayla dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan Çin’in 2019 yılında ABD’den üç kat daha fazla satış yaparak 1 trilyon 935 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

 

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:37
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P