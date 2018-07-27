Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz () - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu’nda (Confederation of British Industry-CBI) Türkiye’yi temsil edecek.

Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu’nun Uluslararası Ticaret ve Yatırım Konseyi’nden gelen davet üzerine birliğe katılan Ali Y. Koç, Birleşik Krallık’ın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerken, "Bu platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum" dedi.

Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte ticaret ve yatırım üzerine yeni politikalar geliştirerek dünya genelinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Konsey, çeşitli bölge ve sektörlerde yer alan farklı ölçeklerdeki İngiliz şirketlerinden ve önemli yabancı yatırımcılar arasından oluşan 25 üst düzey yöneticiyi bir araya getiriyor. Airbus’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Katherine Bennett’in başkanlığı edeceği Konsey, yılda iki defa bir araya gelecek.

Dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu’nda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Birleşik Krallık’ın ülkemizin en önemli ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerken, “Bu platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum. Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan Birleşik Krallık, ülkemizin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını devamlı artırdığı ender ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizde, 3 binden fazla İngiliz şirketi faaliyet gösteriyor. 2018’in ilk çeyreğinde toplam ticaret hacmimiz Birleşik Krallık ile 5 milyar dolar seviyesini yakalamış durumda. Konsey’in yürüteceği çalışmalarla da hem ticari ilişkilerimizin daha da güçleneceğine, hem de yeni fırsatlar yakalayabileceğimize inanıyorum” dedi.

CBI CEO’su Carolyn Fairbairn de, "Birleşik Krallık ile uluslararası dostları ve partnerleri arasındaki ticaret; ülke ve hatta dünya genelinde yeni işler yaratma, üretkenliği ve refahı arttırmanın temelidir. CBI bünyesinde Ticaret ve Yatırım Konseyi kurulması, Birleşik Krallık’ın ihracat performansını ve uluslararası piyasalarda Britanya yatırımlarını geliştirecektir. Avrupa’da büyüme fırsatlarından daha fazla şirketin faydalanmasını teşvik edecektir" dedi. (Fotoğraflı)