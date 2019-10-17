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Alexion, Achillion’u 1.2 milyar dolara satın aldı
ABD’li ilaç şirketleri Alexion ve Achillion birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alexion, Achillion’u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Alexion, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına...
EKONOMİ 17.10.2019, 09:55
ABD’li ilaç şirketleri Alexion ve Achillion birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alexion, Achillion’u yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Alexion, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına yönelik çözüm üretmesini umuyor.
Achillion CEO'su Joe Truitt, "Hastalara yeni tedavileri mümkün olduğunca çabuk getirme hedefimizi hızlandırmak ve bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Çalışanlarımıza, araştırmacılarımıza ve ortaklarımıza inanılmaz çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.
Alexion, bu birleşmenin nadir görülen kan hastalıklarına yönelik çözüm üretmesini umuyor.
Achillion CEO'su Joe Truitt, "Hastalara yeni tedavileri mümkün olduğunca çabuk getirme hedefimizi hızlandırmak ve bunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Çalışanlarımıza, araştırmacılarımıza ve ortaklarımıza inanılmaz çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ederiz" dedi.
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