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Alexander Forbes: Blok zinciri teknolojisi Afrika’da kullanılabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran () – Güney Afrika merkezli Alexander Forbes CEO’su, blok zinciri teknolojisinin Afrika’daki kurumsal operasyonlarda kullanılabileceğini söyledi. Afrika’nın en büyük finans ve yatırım şirketlerinden...

Alexander Forbes: Blok zinciri teknolojisi Afrika’da kullanılabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran () – Güney Afrika merkezli Alexander Forbes CEO’su, blok zinciri teknolojisinin Afrika’daki kurumsal operasyonlarda kullanılabileceğini söyledi.
Afrika’nın en büyük finans ve yatırım şirketlerinden biri olan Alexander Forbes'un CEO’su Andrew Darfoor, blok zinciri teknolojisinin heyecan verici bir platform olduğunu ve şirketin bu teknolojiyi araştırıp incelediğini söyledi.
Merkezi olmayan sisteminin şeffaflığı arttırması sebebiyle Afrika’da Güney Afrika yönetimi dahil olmak üzere birçok şirketin blok znciri teknolojisini araştırdığını söyleyen Darfoor, CCN’e verdiği röportajda şöyle konuştu:
“Blok zinciri bizim araştırdığımız ve incelediğimiz bir teknoloji ve blok zincirinin geniş kapsamda bir dijital strateji olsa da önemli yararları olduğuna inanıyorum.
“Dijital, yapay zeka, very sorgulama dahil olmak üzere blok zinciri teknolojisinin bütün alanlarını inceleyen bir geliştirme ekibi oluşturduk.
“Söz konusu teknolojiyi incelemek için ayrı bir grup oluşturduk ve bu ekip blok zincirini şirketimize nasıl entegre edebileceğimiz araştırıyor.”

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