banner314

banner325

Son Dakika

Alanya'da avokado altın çağını yaşıyor

EKONOMİ 30.01.2020, 08:28
4
Alanya'da avokado altın çağını yaşıyor
TÜRKİYE'de, en fazla avokado üretiminin yapıldığı Antalya'nın Alanya ilçesi, 2019'da 50 milyon üretim ve 13 ülkeye ihracatla altın dönemini yaşadı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 2020'de 70 milyona yakın üretim hedeflediklerini söyledi.
Dünyada ve Türkiye'de tüketimi her geçen gün artan avokado, 2019 yılında satış rekoru kırdı. Türkiye'de avokado üretiminin merkezi konumundaki Alanya'da yaklaşık 40 bin hektarlık alanda 50 milyon avokado üretildi. Üreticiler aralarında ilçenin ismini taşıyan tescilli 'Alanya 2' avokadosunun yanı sıra 12 çeşit daha avokadoyu açık alan ve örtü altında yetiştirip, satıyor. Üretimi 12 aya yayan Alanyalı üreticilerin 2020 hedefi ise 70 milyon avokado satmak. Aralarında Polonya, Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda gibi ülkelere ihracatın yapıldığı avokadonun tanesi toptan fiyatı 5 TL'ye alıcı buluyor.
2020 HEDEFİ 70 MİLYON
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ilçede üretilen avokadonun dünya standartlarında olduğunu belirterek, 2019 yılında satış rekoru yaşadıklarını, bu yüzden de 2020 yılında üretim ve hedeflerin büyüdüğünü söyledi. Geçen yıl 13 ülkeye yapılan ihracatın ardından bu yıl birçok yeni ülkeden talep aldıklarını kaydeden Sevilgen, "2018 yılında 7 ayrı ülkeye yapmıştık. Geçen yıl 13 ülkeye ihraç gerçekleştirdik. Ürünlerimizin kalitesi gerçekten çok yüksek. 2019 yılında yaklaşık 50 milyon civarında bir üretimimiz oldu. Bununla beraber 2020 yılına girmiş bulunmaktayız. 2019 yılı avokadosunun son hasatlarını yapıyoruz. Hasat sonu geldiği için avokadonun fiyatları şu an 4,5- 5 TL arasında seyrediyor. 2020 yılından da çok umutluyuz, beklentilerimiz yüksek çünkü yeni ekilen bahçeler verime geçti. Bunlarla beraber 60- 70 milyon arasında bir avokado beklentimiz var" dedi.
ÜRETİM SAHASI GENİŞLİYOR
Alanya'da avokado üretiminin yaklaşık 40 bin hektarlık bir alanda yapıldığını vurgulayan Sevilgen, "Avokadonun şu anda resmi olmamakla beraber 38- 40 bin hektarlık alanda ekimi var. Herkes avokado dikimini yaptıktan sonra gidip İlçe Tarım ve Müdürlüğü'ne kayıtlarını yaptırmıyor. Bizim tahminimiz dikili alan 40 bin hektarı buluyor. Bunlarla beraber bizim de bu yıl 60 bin hedefimiz var" diye konuştu.
14 ÇEŞİT AVOKADO YETİŞİYOR
Tescillenen Alanya avokadosu hakkında da bilgi veren Sevilgen, yeni bir çeşit daha geliştirdiklerini ve bununla birlikte şu an Alanya'da 14 çeşit avokado yetiştirildiğini söyledi. Sevilgen, "Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 70- 80'i Alanya ve Gazipaşa'dan üretiliyor. Bizim aşağı yukarı Alanya'da piyasaya uygun yetiştirdiğimiz 12 civarında çeşidimiz var. 12 çeşit bize, 10 aylık bir üretim getiriyordu. Ağustosta başlayıp mayıs ayında bitiriyorduk. Biz haziran ve temmuz aylarında yetişen Alanya avokadosu dediğimiz, Alanya feneri dediğimiz yeni bir avokado geliştirdik. Bununla beraber 13 oldu hatta 14'ü de yakaladık. Şimdi yeni bir çeşit daha geliştiriyoruz, 14 çeşit avokado yetiştiriyoruz" dedi.
AVOKADODA HASTALIK ALARMI
Son günlerde avokado ağaçlarında görülen hastalıkla ilgili de bilgi veren Hilmi Sevilgen, şöyle dedi:
"Bugüne kadar avokadonun hep iyi tarafından bahsettik çünkü üreticinin çok bir sorunu yoktu. Fakat geçen günlerde bir kuruma hastalığı meydana geldi. Her bahçede 3- 5 ağaçta, ayrı ayrı üreticilerimizin bahçesinde kuruma hastalığı var. Bu bir mantar hastalığı, ağacı tamamen kurutuyor. Bununla beraber şu an bir de bit hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu genellikle narenciyeden geçiyor. Bu bit hastalığının önüne geçebiliyoruz. Koruyucu ilaçlar var, pas ilaçları var, yağ attırıyoruz bunun önüne geçiyoruz. Kuruma hastalığının önüne geçemedik. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mutlaka bu bizim üretimimizi etkileyecektir. Bu hastalıklarla beraber bizim üretimimiz düşerse, üretilen avokadonun fiyatı da yükselecek, tüketici avokado isteyecek. Buradaki sorun, ileriki günlerde önümüze çıkabilir."
Önceki yıllarda Türkiye'de avokadonun tanınma oranının yüzde 15 olduğunu, şu an itibariyle yüzde 50'ye ulaştığını kaydeden Sevilgen, "Biz bunu Türkiye'de üretmezsek, bu dışarıdan gelecek. İnsanlar avokado istiyor" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ocak 2020
İmsak 06:42
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:01
Akşam 18:25
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3