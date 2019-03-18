Al-Falih: Üretim artışı için ABD’den baskı yok

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD’nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını azaltmak için baskı yaptığı savlarını reddetti.

Bakü’de yapılan, OPEC üyesi ve üye olmayan ülkelerin Bakanlık Gözlem Komitesi toplantısında konuşan al-Falih, örgütün planlarına sadık kalacağını açıkladı.

Viyana’da Aralık ayında gerçekleştirilen 24 ülkenin katıldığı iik günlük toplantıda alınan günlük 1.2 milyon varillik petrol üretimi kısıntısı kararına göre, OPEC günlük üretimi 800 bin, Rusya ve diğer üyeler ise 400 bin varil azaltacak.

ABD Başkanı Donald Trump pek çok kez OPEC’e üretim kısıntılarını hafifletme çağrısı yapmıştı.