Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

al-Falih: Petrol fiyatlarının Nisan’da dengeleneceğini umuyorum

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih petrol piyasasının Nisan ayında dengeleneceğini tahmin ettiğini söyledi. Suudi Arabistan’ın petrol üretimini beş yıllık ortalamalarının altına çekmek...

al-Falih: Petrol fiyatlarının Nisan’da dengeleneceğini umuyorum

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih petrol piyasasının Nisan ayında dengeleneceğini tahmin ettiğini söyledi.
Suudi Arabistan’ın petrol üretimini beş yıllık ortalamalarının altına çekmek istediğini belirten al_Falih, ABD’nin Venezuela ve İran’a yaptırımlarının bir tedarik açığı oluşturmayacağını umduğunu söyledi.
Bakan al-Falih, Suudi Arabistan’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Kasım ayında anlaşılan üretim kısıtlamasının 500 bin varil altında üretim yapmayı planladığını duyurdu.
OPEC ve üretim kısıtlamasına katılan diğer büyük petrol üreticileri Nisan ayında Viyana’da kısıtlamalara uyum konusunu görüşecekler.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328