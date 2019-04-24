Al-Falih: Aramco'nun halka arzı beklenenden erken olabilir

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ülkenin devlete bağlı petrol şirketi Suudi Aramco’nun halka arızının beklenenden daha erken olabileceğini açıkladı.

Riyad’da gerçekleştirilen Finans Sektörü Konferansı’nda konuşan al-Falih, halka arz için hazırlık aşamalarının tamamlandığını ve 85 milyar dolarlık tahvil ihracının sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Daha önce Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Aramco’nun halka arzının 2020 yılının sonu ya da 2021 yılının başında olacağını söylemişti ancak al-Falih halka arzın gelecek iki sene içinde gerçekleşeceğini söyledi.