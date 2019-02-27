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Al-Falih: 2019’un ikinci yarısında petrol üretim kısıtlamaları devam etmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Şubat () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin petrol piyasasının dengelenmesi için 2019’un ikinci yarısında petrol...

Al-Falih: 2019’un ikinci yarısında petrol üretim kısıtlamaları devam etmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Şubat () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük petrol üreticilerinin petrol piyasasının dengelenmesi için 2019’un ikinci yarısında petrol üretimini azaltmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
CNBC’ye konuaşn al-Falih, “Haziran’da geçici anlaşma sona erdiğinde nerede olacağımızı tahmin etmek biraz zor” dedi ve Libya ve Venezuela’daki petrol üretimi belirsizliğinin petrol piyasasında olası riskler oluşturduğunu söyledi. Al-Falih ayrıca, veri eksiği nedeniyle petrol piyasasında şeffaflığın “henüz mükemmel olmadığını” vurguladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın (OPEC+) üretim kısıtlamasını uzatıp uzatmayacağı konusunda al-Falih, önde gelen petrol üreticilerinin “ensek kalmaya devam edeceği” ve kendisinin de “bir uzatma ihtimaline daha sıcak baktığı” yorumunu yaptı.
OPEC’in önceliğinin küresel ekonomi ve piyasa istikrarını koruma olduğunun altını çizen al-Falih, OPEC’in piyasayı yeniden dengeleme çabalarını yücelterek, OPEC’in söz konusu eylemlerinin “OPEC+ dışındaki üreticilere de yarar sağladığına” dikkat çekti. Suudi yetkili ayrıca üreticilerin envanterlerin birikmesinden kaçınacağını çünkü söz konusu durumun petrol fiyatlarında artışa ve küresel gerilemeye yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

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