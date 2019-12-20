Son Dakika
Akvaryum balığından 600 bin lira gelir
AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 2019 yılında akvaryum balığından 600 bin TL kazandı. Antalya'da kurulu Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye genelindeki...
EKONOMİ 20.12.2019, 10:45
AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 2019 yılında akvaryum balığından 600 bin TL kazandı.
Antalya'da kurulu Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye genelindeki tüm iç sularda balık popülasyonunu artırmak adına çalışmalar yürütüyor. Özellikle süs balığı sektöründe Türkiye'nin birçok yerindeki toptancılara çeşitli süs balıkları ulaştıran merkez, bu yıl 600 bin civarı akvaryum balığı sattı.
TANESİ 1 TL'DEN SATILDI
19 yıldır akvaryum balıkları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Enstitü Müdürü Serkan Erkan, Singapur, Malezya ve Çin'den ithalatın önüne geçtiklerini söyledi. Bu yıl 800 bin akvaryum balığı ürettiklerini aktaran Erkan, tanesi 1 liradan 600 binini sattıklarını kaydetti. Erkan, “Amacımız özel sektörle rekabet değil. Onlara önderlik etmek. Sattığımız bu balıklarla 600 bin TL gelir sağladık. Bunun sektördeki yansımasının 2-3 milyon TL olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.
Antalya'da kurulu Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye genelindeki tüm iç sularda balık popülasyonunu artırmak adına çalışmalar yürütüyor. Özellikle süs balığı sektöründe Türkiye'nin birçok yerindeki toptancılara çeşitli süs balıkları ulaştıran merkez, bu yıl 600 bin civarı akvaryum balığı sattı.
TANESİ 1 TL'DEN SATILDI
19 yıldır akvaryum balıkları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Enstitü Müdürü Serkan Erkan, Singapur, Malezya ve Çin'den ithalatın önüne geçtiklerini söyledi. Bu yıl 800 bin akvaryum balığı ürettiklerini aktaran Erkan, tanesi 1 liradan 600 binini sattıklarını kaydetti. Erkan, “Amacımız özel sektörle rekabet değil. Onlara önderlik etmek. Sattığımız bu balıklarla 600 bin TL gelir sağladık. Bunun sektördeki yansımasının 2-3 milyon TL olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.
12°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10