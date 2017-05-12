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Aksaray'da Mercedes- Benz'in AR-GE Merkezi'nin temeli atıldı

MERCEDES- Benz Türk Kamyon Fabrikası'nın AR- GE merkezinin temeli, Aksaray'da düzenlenen törenle atıldı. Mercedes- Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bugün temelini attığımız yatırım, 40 bin metrekare alan üzerinde...

Aksaray'da Mercedes- Benz'in AR-GE Merkezi'nin temeli atıldı
MERCEDES- Benz Türk Kamyon Fabrikası'nın AR- GE merkezinin temeli, Aksaray'da düzenlenen törenle atıldı. Mercedes- Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bugün temelini attığımız yatırım, 40 bin metrekare alan üzerinde 8.5 milyon euroluk bir yatırım. Toplam 215 kişi istihdam edilecek. Aksaray'dan bütün dünyaya mühendislik ihracatı yapacağız" dedi.
Mercedes- Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Vali Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Mercedes- Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1'ini ve her 3 kamyondan 2'sini Mercedes- Benz Türk'ün ürettiğini belirtti. Sülün, "Bugün temelini attığımız yatırım, 40 bin metrekare alan üzerinde 8.5 milyon euroluk bir yatırım. Toplam 215 kişi istihdam edilecek. Bunu şirket olarak, ülke olarak çok önemsiyoruz. Aksaray'dan bütün dünyaya mühendislik ihracatı yapacağız" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de AR- GE'nin önemine değinerek şunları söyledi:
''Yarının güçlü Türkiye’sinin ortaya çıkması, buna lokomotif olması görevi, bu AR-GE merkezleri üstlenecektir. AR-GE merkezlerinde yapılan inovasyonla Türkiye geleceğe koşacaktır. AR-GE merkezleri ile sanayinin dönüşümü en üst seviyede sağlanacaktır. Otomotiv sektörünün ekonomimiz açısından ne kadar önemli olduğu ikincisi ise AR-GE merkezlerinin yenilikçiliğe yaptığı katkılardır.''
Yapılan konuşmanın ardından fabrika yetkilileri ve protokol üyeleriyle birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi.

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