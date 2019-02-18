Aklı Selim İnsanlar Derneği: İnşaat sektöründe kriz yok

ADANA’da Aklı Selim İnsanlar Derneği Başkanı Savaş Yükselyalçın, inşaat sektöründe kriz olmadığını belirterek, "Müteahhitlerin doğru projeleri yapmaları halinde bartıra girmemeleri, banka faizi ve temelden satıştan uzak durmaları, projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yapmalarını ve projeyi temelden değil, inşaatı bitirdikten sonra satmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Uluslararası bir inşaat şirketinin Türkiye temsilciliğini de yürüten Aklı Selim İnsanlar Derneği Başkanı Savaş Yükselyalçın, inşaat sektöründeki daralmaya rağmen Adana’da ilk kez tüketicinin ihtiyacı olan tüm mobilya ve dijital donanımlara sahip konutlar üreterek yüksek kar ettiklerini dile getirdi. Yükselyalçın, inşaat sektöründeki daralmanın bir kriz olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekerek, "Türkiye’deki daralmayla paralel Adana’da da bir daralma var ama bunun yanlış hamleler sonucu doğan yüksek maliyetler ve projelerin hepsinin birbirine benzemesinden kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Sektördeki sıkıntıların en önemli sebebinin yanlış projelendirme olduğuna vurgu yapan Savaş Yükselyalçın, "Projelerde gereksiz ve ihtiyaç olmayan hiçbir kaleme yer verilmemeli. Yüksek kar ettiğimiz projede tüketici konutunda her şeyi hazır buluyor, sadece bavulunu alıp geliyor. Adana’da şu an bir ilk ama diğer müteahhitler de bu modele geçmek istiyor. Evin içerisindeki perdeler, aydınlatma ve elektronik cihazlar sesli komutla yönlendirilirken, merkezi çöp ve elektrikli süpürge sistemi işleri kolaylaştırıyor. Doğal gaz ile aynı maliyetli yerden ısıtma sistemiyle ayda 50-60 TL’ye bütün evi ısıtabiliyorsunuz" dedi.

'OLMAYAN PARAYLA BİNA YAPIYORLAR'

Aklı Selim İnsanlar Derneği Başkanı Yükselyalçın, müteahhitlere şu önerilerde bulundu:

"Müteahhitlerin doğru projeleri yapmaları halinde bartıra girmemeleri, banka faizi ve temelden satıştan uzak durmaları, projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yapmalarını ve projeyi temelden değil, bitirdikten sonra satmalarını tavsiye ediyorum. Bartır yaptığınız zaman zaten kalitesiz ve kötü işçilikle karşılaşıyorsunuz. Piyasadaki iflasların sebebi de çok sayıda müteahhitin aslında olmayan parayla ticaret yapmaları. Örneğin 3 arkadaş bir araya geliyor. Biri 200 bin TL, diğeri 50 bin TL, öteki 150 bin TL para ortaya koyuyor. 400 bin TL ile 10 milyon TL’lik proje yapmak istiyorlar. Tabii ki bunun sonu kaçınılmaz oluyor. OImayan parayla bina yapıyorlar. Ayağını yorganına göre uzattığında, doğru proje yaptığında inşaat sektöründe kriz yok. Normalde 10 TL olan malzemeyi 1-2 yıl vadeyle 15-20 TL’ye alarak inşaat maliyetleri gereksiz yükseliyor."



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