Akhisar Ticaret Borsası Başkanından zeytinyağı ithalatına destek

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Tunus'tan zeytinyağı ithalatının sektör için bir fırsat olduğunu söyledi. Alhat, zeytinyağı ithalatı ile marketlerde 40 liraya yağ satışının önüne geçilebileceğini ve ülkede 365 gün stabil fiyata zeytinyağı tüketilebileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceğine yönelik açıklamaları sektörde tartışma yarattı. Zeytinyağı sektöründe pek çok temsilci bu açıklamanın zeytin üreticisine darbe vuracağını savunurken, zeytin üretimiyle ünlü Akhisar ilçesinde Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, açıklamanın olumsuz olmadığını söyledi. Alper Alhat bu durumu et ithalatına benzeterek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en ucuz zeytinyağı zaten Türkiye'de. Marketlerde zeytinyağı fiyatlarının her zaman 20 liranın üzerinde olmamasını savunuyoruz. Tunus'tan zeytinyağı ithal edilmesi bizi rahatlatacaktır, sektörü biraz büyütecektir. En azından zeytinyağı sektörüyle hükümetin ilgileneceği anlamına gelmektedir. Aslında biz bu konunun gündeme gelmesinden mutluyuz."

"İTHALATIN DÖNEMSEL OLARAK AÇILMASINI İSTİYORDUK"

İthalat konusunun gündeme gelmesinden dolayı rahatsız olmadıklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, şunları kaydetti:

"Üreticideki zeytinyağı fiyatları bugün 14-15 lira. Dünyada zeytinyağı fiyatları da 3.5 euro civarında. Türkiye'de zeytinyağı dönemsel olarak stoklanır ve fiyatlar yükselirdi. Bu bazı zeytinyağı işi yapan firmaların cebine girecek olan paranın bu sene giremeyeceği anlamına gelecektir. Üretici bu konuyla ilgili yanlış yönlendiriliyor. 'Zeytinyağı fiyatları 5 lira olacak' diyenler var. Böyle bir şey olmaz. Zaten dünyanın en ucuz zeytinyağı Türkiye'de. Biz dökme ihracat yapıyoruz. Üzüldüğümüz nokta buyken, eğer Türkiye'ye zeytinyağı getirebiliyorsak bu son derece iyi bir şey. Yıllardır ithalatın da dönemsel olarak açılabilmesini istiyorduk."

"TÜKETİM ARTAR"

Türkiye'de üreticinin zeytinyağını 14-15 liraya satmasına karşın market fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Alper Alhat, "Üretici yağının markette 30-40 liraya satıldığını görünce üzülüyordu, buna da üzülmeyecek. Çünkü yağ bundan sonra dünya fiyatlarının altında veya üstünde olamayacak. Bu zaten bizim hep istediğimiz bir şeydi. Üretici noktasında iş çok güzel olacak. Zeytinyağı fiyatlarını raflarda 20 liranın üstünde görmek istemiyoruz. Eğer biz bugün Tunus'tan zeytinyağı ithal edeceksek bize 16 liraya gelmesi lazım. 16 liraya gelen malı da 20 liraya satarız, ithal yağ deriz. Yerli malımızı da bu paralara sattık mı tüketimimizi artırabiliriz. Bu Türkiye için çok büyük bir dönüş olabilir" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Bazı yıllarda ihraç edecek zeytinyağı bulamadıklarını dile getiren Alhat, Türkiye'de kişi başı 2 litre zeytinyağı tüketildiğini, 200 bin ton üretim yapıldığını anlatırken, şöyle devam etti:

"İhracata çok fazla mal bulamıyoruz. İhracatın önünü açabiliriz. Yurt dışına mal satmaya gittiğimizde istikrarsız bir ülkeyiz. Bir sene mal var, bir sene mal yok. Bunun önünü açabiliriz. Bu bizim için çok büyük fırsat. Zeytinyağı fiyatlarının düşmeyeceği çok net, zaten dünyanın en ucuz zeytinyağı bizde. Cumhurbaşkanımızın ithal zeytinyağı açıklaması herkesten farklı sesler çıkmasına neden oldu. Bunu yapabilirsek belki bu sene 365 gün stabil fiyata zeytinyağını tüketiciye yedirebileceğiz. Tüketici bazen fiyatlar düşük, bazen yüksek olunca tereddüt ediyor. Bu fiyatları düşürelim, bu bir fırsat. Biz ithal çiçek yağı, ne olduğunu bilmediğimiz yağlar yiyoruz. Gelin zeytinyağı yiyelim."

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Alper Alhat, "Bunu 10 bin tonla sınırlamış. Çok fazla bir yağ gelmiyor. Türkiye için basit bir rakam. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olacağının bir göstergesidir. Devletimizin zeytinyağı sektörüne bakış açısının değişmesi bizi de mutlu eder. Bu saatten sonra sektörümüzün büyüyeceğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Borsa Başkanı Alper Alhat, ayrıca, zeytin ve zeytinyağı konusunda da üreticinin prim istediğini yeniden dile getirdi.



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