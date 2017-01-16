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Akçansa Genel Müdürlüğü’ne Şahap Sarıer atandı

İstanbul, 16 Ocak () - Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akçansa Genel Müdürlüğü görevine, Çimsa’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şahap Sarıer atandı.  Sabancı...

Akçansa Genel Müdürlüğü’ne Şahap Sarıer atandı

İstanbul, 16 Ocak () - Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akçansa Genel Müdürlüğü görevine, Çimsa’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Şahap Sarıer atandı. 

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, yaptığı açıklamada Sabancı Holding olarak yöneticilerini kendi bünyelerinden yetiştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Bu uygulamayla Sabancı kültürünü içselleştirmiş; inovasyon, sürdürülebilirlik ve mükemmeliyet konularında aynı pencereden bakan çalışma arkadaşlarıyla şirketi ortak hedeflere taşıdıklarını kaydeden Hacıkamiloğlu, “Sanayi Grubu’ndaki yeni görevlendirmelerimizi yaparken de bu anlayışla hareket ettik. Topluluğumuzda 20 yılı aşkın süredir görev yapan Şahap Sarıer’ı Akçansa Genel Müdürü olarak görevlendirdik. Ayrıca Akçansa ve Çimsa’daki organizasyonumuzu da yine kendi içimizden yetişen yöneticilerimizle güçlendirdik. Tüm arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Açıklamaya göre, Sabancı Holding’de Planlama, Raporlama ve Finansman Direktörü olarak görev yapmakta olan Tülin Şağul, Akçansa Mali Koordinatörlüğü’ne, Çimsa İç Anadolu Bölge Satış Direktörü (Kayseri, Niğde ) olarak görev yapan Caner Türkyener Çimsa Genel Müdür Yardımcılığı’na (Hazır Beton), İç Anadolu Bölge Satış Direktörü (Eskişehir, Ankara, Afyon) olarak görev yapan Cem Talay, Genel Müdür Yardımcılığı’na (Gri Çimento Satış ve Pazarlama) atandı. Ayrıca Akçansa’da Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Steffen Schebesta getirildi. 

 

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