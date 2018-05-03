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Akbank’tan Türkiye’de bir ilk : Selfie ile giriş

İstanbul, 3 Mayıs () - Bankacılığın geleceğine yön veren Akbank, müşterilerinin en hızlı ve en kolay hizmete ulaşmasını sağlamak amacıyla Akbank Direkt’e "Selfie ile Giriş" yapabilme özelliğini Türkiye’de başlatan ilk banka oldu. Akbank,...

Akbank’tan Türkiye’de bir ilk : Selfie ile giriş

İstanbul, 3 Mayıs () - Bankacılığın geleceğine yön veren Akbank, müşterilerinin en hızlı ve en kolay hizmete ulaşmasını sağlamak amacıyla Akbank Direkt’e "Selfie ile Giriş" yapabilme özelliğini Türkiye’de başlatan ilk banka oldu.
Akbank, günlük hayatın içinde olan ve hayatımızı kolaylaştıran yüz tanıma teknolojisini bankacılık uygulamalarında kullanan ilk banka oldu. Teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine aynı hızda uyarlayarak müşterilerinin hizmetine sunan Akbank, yüz tanımlama teknolojisi ile Akbank Direkt'e "Selfie ile Giriş" yapabilme imkanı sunuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, "Selfie çekmek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası; biz de Akbank olarak hayatın kalbindeyiz" dedi ve ekledi:
"Selfie hayatımızın bu kadar içine girmişken, biz de ‘Akbank Direkt’e selfie ile giriş neden yapılamasın?’ dedik ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Artık müşterilerimiz, Akbank Direkt’e yüzlerini tanıtıyor ve şifre girmeye gerek olmadan Selfie’leri ile giriş yapabiliyor. Kesintisiz yatırım yaptığımız dijital teknoloji, müşterilerimiz ile aramızda özel bir iletişim köprüsü de oluşturuyor. Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak, insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz. Bu özelliklerimizle Türkiye’de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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