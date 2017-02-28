Akbank’tan KOSGEB işbirliğiyle esnafa ve KOBİ'lere sıfır faizli kredi desteği

İstanbul, 28 Şubat () - Akbank, esnafın ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve büyümelerine destek olmak için “sıfır faizli, uygun geri ödemeli” kredi veriyor.

Akbank, KOBİ’lerin işlerini büyütmeleri, rekabette öne çıkmaları için dijitalleşmeden krediye kadar farklı konularda ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akbank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kredi programlarına da aracılık ederek esnafa ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlıyor.

Son olarak KOSGEB ile yapılan işbirliğiyle esnaf ve KOBİ’ler 50 bin liraya kadar, 12 ay ödemesiz, sonraki dönemde 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli ve 3 yıl vadeli “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği”ni Akbank şubelerinden alabilecekler.

KOBİ’lere verdikleri desteklerle Türkiye ekonomisine kaynak aktarmayı sürdürdüklerini vurgulayan Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "İş ortağı olarak konumlandırdığımız esnaf ve KOBİ’lerin her platformda yanında olmaya çalışıyoruz. KOBİ’lerin finansman ihtiyaçları kritik ancak bu finansmana uygun koşullarda erişmesi de bir o kadar önemli. Bu noktada da çözümler geliştirmek üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri yapıyoruz. Yine bu amaçla KOSGEB tarafından sunulan programlara da aracılık ederek esnaf ve KOBİ’lerimizin faiz, vade ve geri ödeme anlamında avantajlı finansman imkanlarına kavuşmalarını kolaylaştırıyoruz" dedi ve ekledi:

“KOSGEB, Aralık ayında 15.000 işletmenin yararlanması için “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programını başlattı. Programa çok yoğun ilgi oldu ve yaklaşık 250.000 başvuru gerçekleşti. Bu nedenle KOSGEB bu programdan yararlanamayan işletmeleri düşünerek yeni bir program daha hazırladı.

Bu yeni programda faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor ve 3 yıl vade, ilk 12 ay ödemesiz dönem ve sonrasında 3 ayda bir eşit taksitler halinde geri ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu noktada esnaf ve KOBİ’lerimiz hem maliyet anlamında büyük bir avantaja sahip olurken hem de geri ödemesiz dönem ve uzun vade imkanı ile rahatça kredi ödemesini yapabiliyor”

Yeni program, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve 2016 yılında KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programına başvuruda bulunan ancak bu programdan yararlanamayan işletmelerle birlikte yeni programa başvuruda bulunmuş mikro ölçekli işletmelere yönelik olacak.

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