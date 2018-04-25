Akbank’tan ilk çeyrekte Türkiye ekonomisine 278 milyar lira kredi desteği

İstanbul, 25 Nisan () - Akbank yılın ilk çeyreğinde, 225 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere, Türkiye ekonomisine toplam 278 milyar lira kredi desteği sağladı.

Akbank’ın 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bankacılık sektörü, ekonomimizin en güçlü destekçilerinden bir tanesi. Biz de Akbank olarak yetmiş yıldır istikrar ve güvene dayalı bankacılık anlayışımızla, ciddiyet ve disiplinimizle ekonomimize desteğimizi sürdürdük. Bu dönemde etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemiz, sağlıklı büyüme performansımız da her zamanki gibi bizi ayrıştıran özelliklerimiz arasında yer aldı” dedi ve ekledi:

“Reel sektöre desteğimiz 175 milyar TL seviyesine ulaştı”

“2018’in ilk üç ayında aktiflerimiz 348 milyar lira düzeyine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatımızı da yüzde 4.8 artırarak 211 milyar liranın üzerine çıkardık. Bankamız, bu dönemde 2 milyar 176 milyon lira brüt karından 482 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon lira net konsolide kar elde etti. 225 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 278 milyar lira kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar düzeyine ulaştı.”

“Takipteki kredi oranımız sağlıklı büyümemizin göstergesi”

Aktif kalitesinin bankanın önemli öncelikleri arasındaki yerini koruduğunu dile getiren Binbaşgil, “Takipteki kredi oranımız bu dönemde yüzde 1.9 düzeyinde gerçekleşti. Sektör ortalamasının altında olan bu oran, sağlıklı, nitelikli ve disiplinli büyüme performansımızın bir göstergesi. Yılın ilk üç ayı sonunda krediler için ayırdığımız karşılıklar, donuk alacaklarımızın üzerinde, yüzde 154 düzeyinde gerçekleşti” dedi.

“Ekonomimize yurtdışından iyi koşullarda finansman sağlamayı sürdürüyoruz”

Akbank’ın Türkiye ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürmek için yurtdışından iyi koşullarda yurtdışı finansman sağladığını belirten Binbaşgil, “Güçlü mali yapısı ve kaynaklarıyla Akbank, geçtiğimiz çeyrek uluslararası piyasalardan 400 milyon dolar sermaye benzeri tahvil, 1.2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi, 795 milyon dolar seküritizasyon finansmanı olmak üzere yurtdışından toplamda 2.4 milyar dolar tutarında finansman sağladı. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Akbank’ın yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu iki işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli” dedi.

“7. Kez Türkiye’nin En Değerli Banka Markasıyız”

Binbaşgil, Akbank’ın kurulduğu günden beri en önemli sorumluluğunun müşterilerinin güvenini ve memnuniyetini sürdürmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürndürdü:

“Bankamızın kuruluşunun 70. yıldönümünü kutladığımız bu önemli yılda, Brand Finance tarafından 7. kez üst üste Türkiye’nin En Değerli Banka Markası olduk. Bu istikrarlı performans, sürdürülebilir başarı vizyonumuzun bir göstergesi. Geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunma arzusuyla, sektörümüzde önemli bir kilometre taşı olacak yeni şube modelimizi de bu yıl hayata geçirdik. Bu yeni şube modelimizin hem müşteri memnuniyetine hem de rakamlarımıza yansıdığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bankamızın ve ülkemizin geleceği için inovasyon çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli süreçte en önemli değerimiz, Türkiye’nin en nitelikli bankacıları olan Akbanklılar olacak; böylesine başarılı ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum.” (Fotoğraf - Tablo)