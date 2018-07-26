Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

İstanbul, 26 Temmuz () - Akbank’ın 2018 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Yetmiş yıldır tüm paydaşlarımızın güven ve memnuniyeti birinci önceliğimiz oldu. Sürdürülebilir değer yaratma arzusuyla, ekonomimizin tüm paydaşlarına destek oluyoruz. 2018’in ilk altı ayında, etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemizle istikrarlı bankacılık anlayışımızı devam ettirdik” dedi ve ekledi:

“Reel sektöre desteğimiz 241 milyar TL seviyesine ulaştı”

“2018’in ilk altı ayında aktiflerimiz 368 milyar TL’nin üzerine çıktı. 227 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 285 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, geçen yılın sonundan itibaren yüzde 7,7 artarak 241 milyar seviyesine ulaştı. Mevduatımız geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8,2 artarak 218 milyar TL seviyesine geldi. Bu dönemde bankamız, 4 milyar 162 milyon TL brüt karından 882 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 3 milyar 280 milyon TL net konsolide kar elde etti.”

“Aktif kalitesini iyi yönetmeye devam ettik”

Aktif kalitesini iyi yönetmeye 2018’in ilk yarısında da sürdürdüklerini belirten Binbaşgil, “Takipteki kredi oranımız bu dönemde yüzde 2,6 düzeyinde gerçekleşti. Sektör ortalamasının altında olan bu oran, sağlıklı, nitelikli ve disiplinli büyüme yaklaşımımızın bir göstergesi. 2018’in ilk altı ayında krediler için ayırdığımız karşılıklar ise, donuk alacaklarımızın yüzde 142’si seviyesinde gerçekleşti” dedi.

“Ülkemizin ve sektörümüzün geleceği için yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Akbank’ın ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam ederken, bankacılığın geleceği için yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Binbaşgil, “Türkiye’nin uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması, ülkemizin ekonomik potansiyelinin yatırımcılara ve tüm uluslararası paydaşlarımıza doğru şekilde anlatılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Güçlü bilançomuz sayesinde 2018’in ilk yarısında toplamda 3,6 milyar dolar tutarında uygun koşullarda finansman sağladık. Ülkemize ve ekonomimize güveniyor, hem Akbank’ı hem de sektörümüzü daha da ileriye taşıyacak yatırımlarımızı artan bir şekilde sürdürüyoruz. 2018 yılında geleceğimize yaptığımız yatırım 300 milyon dolar seviyesine ulaşacak” dedi.

“İstikrarlı ve sürdürülebilir performansımız takdir ediliyor”

Binbaşgil, Akbank’ın istikrarlı ve sürdürülebilir performansının uluslararası platformlarca da takdir edildiğini belirterek, “Bankamızın kuruluşunun 70. yıldönümünü kutladığımız bu önemli yılda, Euromoney dergisi tarafından altıncı kez üst üste, toplamda on ikinci kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçilerek kırılması güç bir rekora imza attık. Bu önemli başarıda en büyük pay sahibi, Türkiye’nin en nitelikli bankacıları olan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Akbanklılar. Böylesine başarılı ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum” dedi. (Fotoğraf - Tablo)