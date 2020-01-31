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Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

EKONOMİ 31.01.2020, 18:28
Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2019 yılında da güçlü bilançoyu korurken, geleceğe yönelik yatırımlardan ödün vermediklerinin altını çizerek, “2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar lira seviyesine çıkardık" dedi.
Akbank’ın 2019 yılı finansal performansına ilişkin açıklama yapan Binbaşgil, “2019 yılında küresel düzeyde ekonomik faaliyetteki yavaşlama eğilimi ve enflasyona yönelik aşağı yönlü beklentilerin artmasıyla birlikte, küresel para politikalarında da gevşeme eğilimi gördük" dedi ve ekledi:
"Türkiye ekonomisinde ise, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma eğilimi başladı. İyileşen cari açık, yılın ikinci yarısında gerileyen enflasyon ve destekleyici para politikası, ekonomimiz ve sektörümüzün 2020’ye pozitif beklentilerle girmemizi sağladı.
"2019 yılında da kuvvetli bilançomuzu korurken, geleceğe yatırımlarımızdan ödün vermedik.
"Son derece sağlam sermaye yapısına sahip olan bankamız, 2019 yılının başında yaptığı 3 milyar lira tutarındaki bedelli sermaye artışı ile özkaynaklarını daha da güçlendirdi ve önümüzdeki dönemde sağlıklı büyüme için kendini en iyi şekilde konumlandırdı."
Binbaşgil, Akbank’ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:
“2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar lira seviyesine çıkardık. Bu yıl yüzde 17,3 artan toplam mevduatımız 245 milyar lira düzeyine ulaştı;  aktiflerimizi ise 387 milyar lira seviyesine çıkardık. Yüzde 19,7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından bir tanesine sahibiz.   Bu yapıdan aldığımız güçle, ekonomimizin lokomotifi konumundaki şirketlerimizin büyümesi ve gelişmesine destek olmayı 2019 yılında da sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal nakdi ve gayrinakdi kredi toplamımız bu yıl 223 milyar seviyesinde gerçekleşti.   Bankamız bu yıl 1 milyar 574 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 352 milyon lira konsolide net kar elde etti. Takipteki krediler oranımız ise yüzde 6,55 olarak gerçekleşti.
"2019 yılında, teknoloji ve dijitalleşme alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Önemli yatırımlar yaptık, geleceğe iyi hazırlandık. Geçen yıl da olduğu gibi geleceğimize yaklaşık 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik.
"Bankamızın tek seferde yaptığı en büyük yatırım olan Akbank Veri ve Yaşam Merkezimizi hizmete soktuk. Türkiye’de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezimizin önemli bir payı olacaktır.
"Bu yıl ayrıca, Euromoney tarafından ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildik. Sektöre getirdiğimiz yenilikler, sağlam finansallarımız, teknolojik alt yapımız ve Türkiye’nin en nitelikli bankacıları arasında olan Akbanklılar bu başarıdaki en önemli etkenlerdi.
"Yenilenen Akbank Mobil’de sade ve kolay süreçlerle müşterilerimize yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladık.
"Geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız bu uygulamamızın tasarımına olağanüstü bir emek harcadık.
"Sektörde bu konuda da farklılaştığımıza inanıyorum. 2019’da ayrıca, Türkiye’nin ilk banka iştiraki finansal teknoloji şirketi (fintech) olan Aköde tarafından geliştirilen ‘Tosla’ uygulamasını gençlerimizin beğenisine sunduk.
"Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
"Tüm bu girişimlerimizin hem müşteri memnuniyetine, hem de finansal sonuçlarımıza çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum.
"Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." (Fotoğraflı)

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