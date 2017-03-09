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Akbank’ın tahvil ihracına rekor talep

İstanbul, 9 Mart () - Akbank 2017’de Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi; 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi...

Akbank’ın tahvil ihracına rekor talep

İstanbul, 9 Mart () - Akbank 2017’de Türk bankacılık sektöründeki Basel 3 uyumlu ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi; 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 7.20 olarak gerçekleşti.

Akbank’ın sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 170’in üzerinde yatırımcıdan 2 milyar dolar’ın üstünde talep geldi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına olan yüksek talebin yatırımcıların Türkiye’ye devam eden ilgisinin ve Türkiye’nin sağlam ekonomik temellerine olan inancının bir diğer göstergesi olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"6-7 Mart’ta yatırımcılarla 2 gün süren toplantılar gerçekleştirdik. Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı gurubuna Türkiye’nin potansiyelini, Türk bankacılık sektörü ve Akbank’ın güçlü performansını anlattık. Türkiye’de Basel 3 uyumlu ihraç edilen sermaye benzeri tahviller arasında en yüksek talebi topladık. Güçlü bilançomuz, yüksek büyüme potansiyelimiz ve sağlam marka gücümüzle ihracımıza tüm dünyadan 170’in üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Toplam talep ihraç tutarının 4 katına ulaşarak 2 milyar doları aştı. Bu işlemimizle Türk bankalarının yaptığı Basel 3 uyumlu ihraçlar arasında ABD faizlerinin üstüne en az prim ödenen ihracı gerçekleştirdik. Bu da yatırımcıların, yüzde yüz Türk sermayeli Akbank’ı Türkiye’nin lider bankası olarak konumlandırdığını bir kez daha teyit etmiş oldu. Böylelikle Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarının en üst seviyede olduğunu da gösterdik. Bu işlemle Türkiye’ye getirdiğimiz fonlarla, önümüzdeki günlerde de ülkemizdeki yatırımlara en iyi koşullarda kaynak sağlamaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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