Akbank'a EMEA Finance'den iki ödül birden

İstanbul, 6 Mayıs () - Akbank, EMEA Finance’ten iki ödül birden kazanarak, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yurtdışı borçlanma işlemleriyle kazandığı uluslararası ödülleri dörde yükseltti.

Akbank, uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından EMEA Finance’ten iki yeni önemli ödül daha kazandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank, EMEA Finance tarafından gerçekleştirilen Finans Başarı Ödülleri’nde, “En İyi Borçlanan Finansal Kuruluş” ve “EMEA Bölgesindeki En İyi Finansal Kuruluş Tahvili İhracı” kategorilerindeki ödüllerin sahibi oldu.

Akbank, Bonds & Loans Awards’da “Yılın Sendikasyon İşlemi (Syndicated Loan Deal of the Year)” ve Global Capital Loan Awards’da da, “Türkiye’de Yılın İşlemi (Turkish Deal of the Year)” ödüllerini almıştı. Böylece banka, gerçekleştirdiği başarılı yurtdışı borçlanma işlemleriyle 2019’un ilk çeyreğinde kazandığı ödül sayısını dörde yükseltti.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, yılın ilk çeyreğine dört ödül birden sığdırmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı ve ekledi:

“Akbank, piyasalarda dalgalanmaların yaşandığı ve likiditeye erişimin azaldığı dönemlerde, gerçekleştirdiği işlemlerle Türk bankacılık sektörü için yurtdışı borçlanmaların önünü açan kilit banka olmayı sürdürmüştür. Yurtdışı borçlanma işlemlerimizin farklı uluslararası ödül platformlarında takdir görmesi hem bu alandaki başarılı stratejimizin, hem de bankamızın uluslararası itibarının teyidi. Akbank, güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla ülkemize finansman sağlamaya devam edecek.” (Fotoğraflı)