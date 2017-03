Akbank ve Paraşüt KOBİ’leri dijitale taşıyor

İstanbul, 6 Mart () - KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştırmak için yenilikçi ürün ve uygulamalar sunan Akbank, Paraşüt ile yaptığı işbirliğiyle işletmelerin finansal operasyonlarını tek elden yöneterek kontrol altına alabilmelerini sağlıyor.

Akbank’ın KOBİ’leri dijitalleştirmek ve iş verimlerini artırmak üzere bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt ile yaptığı işbirliğiyle işletmeler muhasebelerini dijitale taşırken bankacılık işlemlerini de aynı uygulamadan gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda fatura kesmekten ödeme takibine, online tahsilattan raporlamaya kadar tüm finansal operasyonlarını kolayca yönetebilecekler.

Paraşüt ile yapılan Akbank Direkt entegrasyonu sayesinde KOBİ’ler Akbank hesaplarından yaptıkları işlemleri kolayca takip edip muhasebeleştirebilecek, tedarikçilere ya da diğer kişilere yapacakları ödemeleri uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Üstelik 3 ay boyunca Paraşüt aracılığıyla Akbank Direkt’ten yapacakları havale ve EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirecekler. Ayrıca seçtikleri paket bitiminde Paraşüt üyeliğini 3 ay ücretsiz devam ettirebilecekler. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen KOBİ’ler www.kobilerdijitale.com adresinden başvurabilir.

Bu işbirliğinin “müşterinin ihtiyacının olduğu yerde olma” vizyonlarının bir parçası olduğunun altını çizen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Gerek iletişimimiz gerekse sunduğumuz bankacılık ürünlerinde esnafın ve KOBİ’nin dilinden konuşmaya, onların finansal olan ya da olmayan ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret sarf ediyoruz” dedi ve ekledi:

“Gelişen teknolojiyle birlikte KOBİ’lerimizin işlerini kolaylaştıracak, verimliliklerini artıracak uygulamalar da her geçen gün artıyor. Biz de iş ortaklarımızla KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine katkıda bulunmayı istiyoruz. KOBİ’lerimize farklı alanlarda çözümler sunarak, işlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Küçük işletme ve girişimciler genellikle hesaplarını dışardan çalıştırdıkları muhasebeciler üzerinden yapıyorlar. Bir kısım işletme de ofis uygulamaları üzerinden takip etmeye çalışıyor. Genelde ayrı bir finansman departmanı olmayan küçük işletme sahipleri bir yandan işleriyle uğraşırken bir yandan da finansman konularını takip ederken oldukça zorlanıyorlar. Bu da işletmelerinin finansal durumunu, borç alacak takibini, nakit yönetimlerini oldukça karmaşık hale getiriyor. Bu gerçekten hareketle özellikle küçük işletmelerin herhangi bir IT yatırımı yapmadan kullanabileceği bir muhasebe programı arayışımızda Paraşüt ile tanıştık. Tam da küçük işletmelerin ihtiyaçlarıyla örtüşen, içerik olarak basit, yalın, kullanıcı dostu bir çözüm olmasıyla bizi etkiledi. Paraşüt ile işletmeler finansal operasyonlarını tek elden yöneterek kontrol altına alabiliyorlar. Biz de Akbank üzerinden yaptıkları işlemleri kolayca takip etmelerini sağlamak amacıyla Paraşüt ile bir entegrasyon yaptık. Böylece müşterilerimiz muhasebelerini tuttukları yerden ödemelerini yapıp, hesap hareketlerinin muhasebesini çok kolay bir şekilde takip edebilecek. Zamanlarını asıl işleri olan satışa, büyümeye ayırabilecek.

Bankamızın dijital dönüşüme öncülük etmesini hedefleyen vizyonu çerçevesinde, küçük işletmelere yönelik ön muhasebe programı olan Paraşüt ile kurduğumuz bu stratejik işbirliğinin ülkemizde Fintech Ekosistemi kurulmasında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.”

Paraşüt Kurucu Ortak ve CEO’su Sean Yu ise şunları söyledi:

“Akbank ile olan entegrasyonumuz, KOBİ'ler için kusursuz bir ön muhasebe programı olma yolunda hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırdı. Paraşüt olarak KOBİ'lerin iş süreçlerinde ihtiyaç duyduğu ve kullandığı yazılımların birbiriyle konuştuğu ve uyum içerisinde çalıştığı bir dünya hayal ediyoruz. Paraşüt’ü Akbank’ın dijital bankacılık uygulaması ile entegre ederek, KOBİ'lerin ödemelerini, alacaklarını ve nakit akışlarını daha rahat yönetebilmelerini sağlıyor ve böylelikle işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. KOBİ'lerimizin ekonomimizin itici gücü olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda onları daha verimli kılacak her türlü kazanım Türkiye ekonomisini de olumlu etkileyecektir.

Akbank ile finansal teknolojiler alanında yaptığımız bu yenilikçi ve öncü iş birliğiyle gurur duyuyoruz. Pazara yenilikçi teknolojiler sunan bizim gibi girişimleri teşvik ederek Akbank bu alanda büyük bir adım atıyor. Böyle büyük bir kurumun işbirliği için bizi seçmiş olması, Paraşüt’ün sunmuş olduğu hizmet seviyesinin de bir göstergesidir. İnanıyorum ki Akbank, birlikteliğimiz ile başlayan süreçte daha sayısız yenilikler sunarak KOBİ’lerin kendilerini geleceğe hazırlama yolculuğunda öncü olacaktır.” (Fotoğraflı)