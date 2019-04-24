İstanbul, 24 Nisan () - Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektöründeki gelişmeleri ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele almak için sektör temsilcilerini bir araya getiren Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan’da Antalya’da “Turizmde Dijital Dönüşüm” temasıyla düzenlenecek.

Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde yapılacak. İlki Bodrum’da yapılan toplantının ikincisi Antalya Ramada Plaza by Wyndham’da 26 Nisan Cuma günü saat 12:00’de başlayacak ve toplantılara Marmaris ve Manavgat’ta devam edilecek.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Antalya Ticaret ve Sanayi ODası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik, Vodafone Esnaf ve Kobi Pazarlama Kıdemli Müdürü Ece Gençmehmetoğlu’nın “Dijital Skor Ölçümü” sunumuyla devam edecek. Sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde yapılacak olan “Geleceğimiz Turizm” panelinde Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ve Antalya Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege turizmin gelecek eğilimleriyle kendi yolculukları hakkında konuşacak.

Turizm sektörünün ve dijital dünyanın başarılı oyuncularının sunumlarına sahne olacak Akbank Turizm Buluşmaları’nda sırasıyla Hotech CTO’su Hamdullah Turgut, Hotel Runner Yönetim Kurulu Başkanı Ali Beklen, Unifab CEO’su Hediye Taşkın, Goodjob Marka Mühendisi Ömürden Sezgin ve Turizmci Dr. Cem Kınay, artan teknoloji ile gelişen turizm eğilimleri ve dijital çözüm ortaklıkları gibi birçok kolaylaşan süreci somut veriler ile tartışacak.

Akbank Turizm Buluşmaları’nda konuşmacıların uzmanlıkları doğrultusunda ele alacakları bazı konu başlıkları ise şu şekilde:

• Dijital Dünyada Markalaşma Stratejileri

• Turizmde Dünya Trendleri

• Onlıne Gelirlerde Türkiye’nin Durumu Ve Dijitalleşmenin Yol Haritası

• Turizmde Data İle Dijitalleşme

• Turizmde Temel İhtiyaçlar Ve Hijyen 4.0

Etkinliğin “Turizmde Yeni Nesil İş Yapış Biçimleri” başlıklı panelinde de Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya moderatörlüğünde, Otelz.com Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Tekin, Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres, Hotel Runner Kurucu Ortak & Ceo Arden Agopyan ve Graphx Ajans Başkanı Necdet Alkandemir katılımcılara dijital imkanlarla gelişmekte olan turizm sektöründe yeni oluşan iş yapış biçimleri ve imkânları hakkında önemli bilgiler verecek. Etkinliğin kapanış konuşmasını da TOBB e-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir yapacak.