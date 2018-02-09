Akbank'tan Sevgililer Günü'nde müşterilerine kampanyalar

İstanbul, 9 Şubat () - Akbank, Şubat ayına özel düzenlediği kampanyalarıyla müşterilerine fırsaliraar sunuyor. Akbank müşterileri, bireysel Axess kredi karliraarıyla, 1-15 Şubat arasında yapacakları 150 lira ve üzeri giyim, restoran, elektronik, kozmetik, kuyum, optik, saat ve çiçek harcamalarının yüzde 14’ü kadar chip-para kazanacak.

Wings müşterileri için ise iki farklı kampanya bulunuyor. Biri 150 lira üzeri restoran harcamalarına yüzde 14 indirim. Diğeri ise 150 lira üzeri giyim, elektronik, kozmetik, kuyum, optik, saat ve çiçek harcamalarının tutarı kadar Mil Puan.

Akbank kredi kart sahipleri 15 Şubat’a kadar Zen Pırlanta’da yapacakları 1500 lira ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 200 lira chip-para kazanacaklar.

Akbank kredi kart sahipleri 28 Şubat’a kadar Sephora’da yapacakları 300 lira ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 50 lira chip-para kazanacaklar.

Swatch’da ise 50 lira indirim ayrıcalığı Akbank kredi kart sahiplerini bekliyor. 20 Şubat’a kadar 300 lira ve üzeri ilk harcamada 50 lira indirim Akbank kredi kart sahiplerini bekliyor.

Alışverişini Akbank kredi kartıyla yapanlara Boyner, Beymen, Beymen Club, Network, Divarese, Que, Altınyıldız Classics, Beymen Business, Wepublic’te taksit fırsatlarına ek çok özel ayrıcalıklar da sunuluyor.

Akbank kredi karliraarıyla 28 Şubat'a kadar Sahibinden Güvenli e-Ticaret (GeT) sitesinden tek seferde 500-999,99 lira arasında alışveriş yapanlar 50 lira, 1000 lira ve üzeri alışveriş yapanlar da 100 lira chip para kazanacak.

Akbank kredi karliraarının bir diğer Şubat ayı kampanyası ise Vestel ürünlerinde 12’ye varan taksit fırsatı. Akbank kredi karliraarıyla 28 Şubat'a kadar alışveriş yapanlar, 6 taksilirai işlemlerde +6 taksit fırsatından yararlanabiliyorlar.