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Akbank'tan KOBİ'lere teminat desteği

İstanbul, 7 Şubat () - Akbank ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan yeni protokol ile mevcutta KOBİ’lere teminat desteği sunulan Kredi Garanti Fonu (KGF) programlarına bir yenisi daha eklenerek, Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi KOBİ’lerin...

Akbank'tan KOBİ'lere teminat desteği

İstanbul, 7 Şubat () - Akbank ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan yeni protokol ile mevcutta KOBİ’lere teminat desteği sunulan Kredi Garanti Fonu (KGF) programlarına bir yenisi daha eklenerek, Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi KOBİ’lerin hizmetine sunuldu.
Ocak ayında başlayan, KOBİ’lerin çeşitli finansman ihtiyaçları için teminat desteğiyle sunulan bu uygulamayla KOBİ’lere yüzde 85 kefalet oranıyla firma ya da grup başına 2.5 milyon lira kredi üst limitiyle kredi imkanı sunuluyor.
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından desteklenen yeni programın devreye girmesiyle  kefalet başvuru süreçleri iyileştirilerek daha fazla KOBİ niteliğindeki müşterinin Kredi Garanti Fonu teminatı ile finansmana erişim olanağı sağlanıyor. 
KGF ile imzalanan yeni protokol hakkında bir açıklama yapan Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "KOBİ’lerin finansmana erişimde en önemli ihtiyaçlarından biri teminat" dedi ve ekledi:
"KGF bu konuda çok önemli bir misyon yüklenmiş durumda ve teminat yetersizliği nedeniyle finansman sağlayamayan KOBİ’lere kefil oluyor. Yeni protokolle ise süreçler  çok hızlandı ve çok daha geniş kitlelere  teminat desteği sağlanabilir oldu. Akbank KOBİ Bankacılığı olarak teminat ihtiyacı olan bütün KOBİ’lere bu desteği verme konusunda hazırız. KGF teminatlı kredilerden yararlanmak isteyen tüm KOBİ’leri Akbank şubelerine bekliyoruz."
(Fotoğraflı)

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