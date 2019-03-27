Akbank sendikasyon kredisine yüzde 160’lık rekor talep

İstanbul, 27 Mart () - Akbank'ın 600 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 160’ına karşılık gelen 950 milyon dolar talep geldi ve bankanın son altı ayda yurtdışından sağladığı toplam sendikasyon kredisi 1.7 milyar dolara yükseldi.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin devam ettiğine dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank, güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla ülkemize finansman sağlamaya devam ediyor. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurtdışındaki yatırımcıların ülkemize ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi" dedi.

Akbank’ın işlemlerinin Türkiye’deki sendikasyon piyasasına öncülük ettiğini belirten Binbaşgil açıklamasını şöyle zürdürdü:

"Piyasalarda Ağustos ayında başlayan dalgalanmaların ardından likiditeye erişimin azaldığı bir dönemde de ilk sendikasyon kredisini Akbank gerçekleştirmişti. Bugün görüyoruz ki Türk bankalarının yurtdışından borçlanmalarının önü açık. Bu da, Türk bankalarının sağlam finansallarıyla piyasadaki dalgalanmalara karşı ne kadar dirençli olduğunu ve ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. Ülkemizdeki güçlü düzenleme ve denetim altyapısının da bu başarıdaki rolü son derece önemli."

"Maliyetlerde 25 bps iyileşme sağladık"

Akbank’ın bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptığının altını çizen Binbaşgil, "Kararlılıkla uygulanan Yeni Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında geçtiğimiz yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Maliyetler de bu pozitif gelişmelerden olumlu etkilendi. Geçen Eylül ayındaki sendikasyon kredimize kıyasla maliyeti 25 bps düşürdük" dedi ve ekledi:

"Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyonumuz yabancılardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçen yıl Mart ayında aldığımız kredinin vadesi gelen 900 milyon dolarını, güçlü likiditemiz nedeniyle 600 milyon dolar olarak yenileyeceğimizi Ocak’ta duyurmuştuk.

"Ancak yabancı bankalardan hedefimizin yaklaşık yüzde 160’ına karşılık gelen 950 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 700 milyon dolar olarak yeniledik.

"Kredimizin tutarını azaltmayıp aynen çevirmeyi hedeflemiş olsaydık dahi bu yüksek talep ile sendikasyonumuzu yüzde 105 oranında yenileyebilecektik. Akbank, sendikasyon kredilerinin strateji ve fiyatlamalarının belirlenmesine öncülük etmeyi sürdürdü."

"Yabancı bankaların Türkiye’ye ilgisi Ağustos 2018 öncesi seviyelerine döndü"

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, bankanın Mart 2019 sendikasyonuna gösterilen büyük ilginin katılımcı banka sayısına da yansıdığına işaret etti ve ekledi:

"Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan sendikasyonumuza katılan banka sayısı, Eylül sendikasyonumuza kıyasla 23 bankadan 34 bankaya yükseldi. Mart sendikasyonumuza geçtiğimiz yılki kredimize katılmayan 8 yeni banka katıldı. Katılımcı bankaların ülke sayısının Eylül sendikasyonundaki 11’den 15’e çıktığını görüyoruz. Yabancı bankaların Türkiye ilgisi Ağustos 2018 öncesi seviyelerine döndü. Yatırımcı tabanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz."

Akbank’ın son 6 ay içinde iki ayrı işlemle yurtdışından 1.7 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladığını anımsatan Çelebioğlu, "Güçlü mali yapımız ve kaynaklarımızla uygun koşullarda yurtdışı finansman temin ederek ekonomimizi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)