Akbank Kısa Film Festivali'nde "En İyi Kısalar" ödüllendirildi

İstanbul, 30 Mart () - 14. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen ve bu yıl 65 ülkeden toplam 1,342 kısa film başvurduğu “Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışması” Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü’nü Necip Çağhan Özdemir’in yönettiği “Mutluluk” isimli film kazandı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Yönetmen Onur Saylak, Yazar Hülya Uçansu, Fotoğraf Sanatçısı Coşar Kulaksız ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Ana Jüri Üyeleri’nin değerlendirmeleri sonucu Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü’nü Necip Çağhan Özdemir’in yönetmenliğini üstlendiği “Mutluluk” isimli film kazandı.

Yönetmen Ana Katz, Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Toronto Film Festivali Programcısı ve Danışman Hayet Benkara ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’nın yer aldığı Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü Ana Jüri Üyeleri ise “Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü’ne Myrsini Aristidou’nin yönetmenliğini yaptığı “Aria” filmini layık buldu.

Ulusal Kategori Bölümü’nde “Toprak” ile Onur Yağız, “Kot Farkı” ile Ayris Alptekin; Uluslararası Kategori’de ise “Negatıve Space” filmi ile Ru Kuwahata & Max Porter, “Retouch” filmi ile Kaveh Mazaheri Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.

Ayrıca 14. Akbank Kısa Film Festivali’nde bu yıl ikinci kez düzenlenen yapım desteği amaçlı Senaryo Yarışması’nda oyuncu Feride Çetin, Sinema Yazarı Banu Bozdemir ve yönetmen-senarist Mehmet Eryılmaz yaptığı değerlendirme sonucu Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü’nü “Tor” ile Ragıp Türk kazandı. Bu bölümde Mansiyon Ödülü “Ziyafet” filmi ile Fırat Özeler’e verildi.

14. Akbank Kısa Film Festivali’ni yakından takip eden sinemaseverler arasında yapılan oylama sonucunda ise, Hasan Ali Kılıçgün’ün “3,5 TL” isimli filmine “Seyirci Ödülü” verildi.

En İyi Ulusal Film Ve En İyi Uluslararası Film seçilen eserlerin yönetmenleri 5 biner dolar, Akbank Kısa Film Forum Bölümü’nü kazanan senaryo ise 3,000 lira ile ödüllendirildi. 14. Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında, 2 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında Edirne’den Van’a, Zonguldak’tan Mersin’e 21 ilde toplam 40 üniversitede ücretsiz olarak gençlerle buluşacak.

“Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü”: Mutluluk

Yönetmen: Necip Çağhan Özdemir

Senaryo: Necip Çağhan Özdemir

Görüntü Yönetmeni: Ahmet Sesigürgil

Yapımcı: Emre Oskay, Necip Çağhan Özdemir

Müzik: Uğur Ateş

Kurgu: Ahmet Can Çakırca

Ses: Suat Onur Ayas

Oyuncular: Aytaç Uşun, Barış Kışlak, Kamer Çelenk, Rıza Akın, Sara Meriç Cinbarci, Ali İsmail Delipınar, İhsan Ustaoğlu, Tayfun Yılmaz, Esra Ergun, İpek Arcan

Bir otomobil tamirhanesinde, bütün aksiliklere rağmen mutsuzluğa direnen bir adamın hikayesi.

Yönetmen Necip Çağhan Özdemir hakkında

Los Angeles Kaliforniya’da ikamet eden senarist, yapımcı ve yönetmendir. The Football Show, yerel Amerikan dizisi, onun yapımcılık yaptığı ilk projesidir. 2017 yılında ilk filmi olan Mutluluk’u yönetmiştir.

“Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü”: ARIA

Yönetmen: Myrsini Aristidou

Senaryo: Myrsini Aristidou

Görüntü Yönetmeni: Federico Cesca

Yapımcı: Myrsini Aristidou

Müzik: Leonardo Heiblum

Kurgu: Myrsini Aristidou

Ses: Xavier Thieulin

Oyuncular: Yiannis Stankoglou, Chrysa Platsatoura, Audrey Giacomini, Takis Spyridakis

Bugünün Atina’sında yerel bir kebapçıda çalışan on yedi yaşındaki Aria, babasının ona direksiyon dersi vermesini bekler.

Yönetmen Myrsini Aristidou hakkında

Limassol Kıbrıs’ta doğup büyüdü. New York, Paris ve Kıbrıs'ta yaşamaktadır. NYU Tisch'de yönetmenlik üzerine yüksek lisans yaptı. Şu an, Kıbrıs'ta bulunan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yapım şirketi 1.61 Film ile ilk uzun metraj filmini geliştirmektedir.