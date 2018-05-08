İstanbul, 8 Mayıs () - “Telefonu salla kredini gör anında” diyerek Aralık ayında müşterilerine Türkiye’de bir ilki sunan Akbank, Direkt Kredi’de yüzde 20 büyüdü. Bu yenilik ile Akbank Direkt kullanıcıları, kullanabilecekleri kredi tutarını sadece telefonlarını sallayarak öğreniyor ve dilerlerse kredilerini anında hesaplarına aktarabiliyor.

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, bu özellik ile Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını belirterek; “Akbank Direkt, müşterilerimizin günlük hayatları içindeki finansal ihtiyaçlarına ek bir süreç yaratmadan, ihtiyaç anında çözüm sunmayı hedefliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Örneğin, ödemeler dünyasının mobil cüzdan, QR kod, temassız ödemelere kaydığı günümüzde, müşterilerimiz için ödeme anında en kritik soru nakit ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları. Bu ihtiyacın çözümünü, kullanılabilecek kredi tutarının saniyeler içinde öğrenilebileceği yeni bir servis geliştirerek sunduk. Ürünümüzle müşterilerimiz alışverişe başlarken sadece telefonlarını sallayarak kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenebiliyor, alışverişlerini buna göre planlayabiliyor. Müşterilerimiz, nakit ihtiyaçlarının olduğu her anda bu özellikten faydalanabiliyor. Hem pratik hem de eğlenceli olmasıyla öne çıkan bu özellikle kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenen müşterilerimiz, dilerlerse krediyi anında hesaplarına da aktarabiliyor. Bu dönemde Akbank’a yapılan Direkt kredi başvurularının yüzde 56’sı telefonunu sallayarak kullanabileceği kredi tutarını öğrenen müşteriler tarafından yapıldı. Akbank müşterilerinin şubesiz bankacılık süreçlerinde kullanabileceği ihtiyaç kredisi ürünü, Akbank Direkt Kredi, Aralık 2015’te hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tercih edilen dijital bankacılık ürünlerinden biri oldu. Bugün ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen 3 müşterimizden 2’si dijital kanalları tercih ediyor. Ürünümüze eklediğimiz bu yeni özellik ile, müşteri deneyimi tasarımının ne kadar önemli olduğunu yeniden kanıtladık. Markalar artık yeni ürün geliştirmenin yanında ayrıca mevcut ürünlerde sundukları deneyimi iyileştirerek bu ürünlerin kullanımını artırırken, müşteri memnuniyetini de eş zamanlı yukarıya taşıyor. Akbank olarak hayatın kalbinde yer alarak, müşterilerimizin satın alma karar anlarında inovatif ve pratik süreçlerle onların yanlarında olmayı hedefliyoruz.” (Fotoğraflı)